Star Academy : la liste des duos et chansons de la finale du 26 novembre

Star Academy, liste des duos et chansons du prime de la finale du samedi 26 novembre – C’est samedi qu’aura lieu la grande finale de la Star Academy 2022. On vous propose dès maintenant de découvrir la liste des titres et duos de cette soirée.







Anisha, Enola, Léa et Louis sont soumis aux votes des téléspectateurs. La finale sera divisée en deux parties et seuls les deux premiers des votes du public accéderont à la seconde partie de la finale.







Star Academy, la liste des chansons du prime du 26 novembre

Les duos avec les artistes invités en première partie

– Soprano chantera avec Anisha « Roule »

– Nolwenn Leroy chantera « Cassé » avec Enola

– Christophe Maé chantera « Casting » avec Louis

– Lara Fabian chantera avec Léa « Je t’aime »

– Michel Polnareff chantera avec les 4 finalites « Lettre à France »

Les quatre finalistes reprendront tous ensemble « I Wanna Dance With Somebody » de Whitney Houston



En deuxième partie (seulement pour 2 derniers finalistes)

– Louis « La quête » d’Orelsan

– Léa « Hero » de Mariah Carey

– Anisha « Hallelujah » de Leonard Cohen

– Enolla « Moi si j’étais un homme » de Diane Tell

Les deux derniers finalistes reprendront en duo « The Winner Takes It All » de Abba. Et ils chanteront « Supreme » et « Angel » en duo avec le parrain, Robbie Williams.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

