Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 9 novembre

Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 9 novembre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de mardi au château. C’est le jour des évaluations et cette semaine c’est une impro puisqu’ils vont tirer au sort une chanson. Tiana stresse, elle pense ne pas être capable d’improviser. Léa essaie de la rebooster.







Louis tire au sort « Et bam » de Mentissa; Enola « Comme d’habitude » de Claude François; Anisha « Au soleil » de Jenifer; Tiana « Je viens du sud » de Chimène Badi; Chris « Au bout de mes rêves » de Jean-Jacques Goldman; Stan « Longtemps » d’Amir; Léa « Chanter » de Florent Pagny

; et Julien « Lucie » de Pascal Obispo. Ils ont une heure top chrono avec le texte et la musique pour répéter.

Anisha ne connait pas du tout la chanson de Jenifer, elle galère. Après une heure, Louis est le premier à passer. Il choisit ensuite l’impro de théâtre, il est excellent. Pierre a aimé même s’il en fait un peu trop. Michael salue ses progrès et le fait que c’est pratiquement tout le temps bien.







Enola enchaine, elle chante et enchaine elle aussi sur le théâtre. Michael s’est demandé si elle ne s’était pas trompée de tonlité. Adeline a noté plusieurs soucis de justesse, et Pierre n’a rien entendu de son impro de théâtre. Il n’a pas aimé qu’elle leur tourne le dos. Enola n’est pas bien après son éval, elle n’est pas contente d’elle. Louis la réconforte.



Anisha chante et c’est une catastrophe au niveau des paroles. Même les élèves avouent ne rien comprendre des paroles. Elle choisit l’impro danse. Yanis avoue qu’on « aurait dit lui au karaoké », il avait juste envie que ça s’arrête. Michael a trouvé que c’était décevant et Adeline l’a trouvée hors sujet. Anisha s’isole et pleure.

Tiana enchaine, elle se trompe sur les paroles et continue avec le théâtre. Michael souligne le fait qu’elle chante vraiment bien mais Adeline note un manque de cohérence. Pierre trouve qu’elle s’est trop jugée. Tiana pleure et se met dans son lit, Enola la réconforte.

Chris passe à son tour. Lui aussi choisit le théâtre. Laure a trouvé son impro théâtre très réussie, Pierre l’a trouvé hyper drôle aussi. Adeline note des progrès vocaux.

Stan chante, les élèves trouvent que ce n’est pas bien. Il fait une impro en théâtre, les profs sont pliés de rire. Adeline a trouvé la chanson difficile, mais elle a aimé qu’il ne lâche pas. Pierre le trouve fort en impro mais en surjeu. Michael a trouvé trop d’erreurs sur la chanson. Stan dit à Chris qu’il pense être nommé.

Léa enchaine, elle chante très bien. Et elle décide de faire l’impro de danse. Yanis souligne le fait que c’est l’une des plus belles voix du château. Laure a adoré, et Adeline a eu des frissons. Michael note ses progrès visibles, mais il est déçu qu’elle ait choisi la danse.

On finit avec Julien. Il a les paroles sous les yeux mais il galère et finit par arrêter. Il dit qu’il a tout zappé et que ça ne sert à rien. Laure lui propose de réessayer mais il refuse. Il fait quand même l’impro théâtre. Les profs sont déçus et ne comprennent pas qu’il ait abandonné le chant alors qu’il a fait le théâtre. Michael n’est pas content, il parle de sabotage.

Les profs vont délibérer tandis que les élèves se détendent. Beaucoup ont été choqués par le comportement de Julien. Pierre revient ensuite avec Michael Gregorio pour une masterclass.

Connexion avec le château, les nommés sont : Julien, Stan, Tiana et Anisha.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 9 novembre

