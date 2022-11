Star Academy : les évaluations du 8 novembre : la cata d’Anisha, Tiana veut partir, Julien ne chante pas (résumé complet)

5 ( 7 )

Star Academy, les évaluations du 8 novembre 2022 – C’est cet après-midi qu’avait lieu les quatrièmes évaluations de la Star Academy 2022, placées sous le signe de l’improvisation cette semaine. Chaque élève va tirer au sort une chanson et aura une heure pour la préparer avant les évaluations.







Star Academy, le tirage au sort des chansons des évaluations

13h55 : les élèves tirent au sort leurs chansons, les uns après les autres, en allant de gauche à droite dans l’ordre d’arrivée.

– Louis : « Et bam » de Mentissa

– Enola : « Comme d’habitude » de Claude François

– Anisha : « Au soleil » de Jenifer

– Tiana : « Je viens du sud » de Chimène Badi

– Chris : « Au bout de mes rêves » de Jean-Jacques Goldman

– Stan : « Longtemps » d’Amir

– Léa : « Chanter » de Florent Pagny

– Julien : « Lucie » de Pascal Obispo

Léa et Tiana râlent, elles ne connaissent pas leurs chansons et estiment avoir tirer les pires… Les élèves ont tous une heure pour préparer, avec les paroles et les sons mp3. On leur enlèvera tout et ils n’auront plus le droit de travailler quand les évaluations vont démarrer !



15h02 : fin des répétitions des évaluations. Louis est malade, il a de la fièvre, mais est content de la chanson. Enola est inquiète sur la tonalité. Et Anisha avoue qu’elle ne connait pas du tout la chanson de Jenifer !

Star Academy, les évaluations sous le signe de l’improvisation

15h14 : Louis ouvre le bal de ces évaluations. Il n’utilise pas la feuille des paroles ! Yanis applaudit. Il choisit ensuite l’impro de théâtre, il tire au sort le sujet : il est en road trip en voyage avec un ami, il se fait piquer par un serpent venimeux et il ne lui reste que quelques minutes à vivre. Adeline se prend un fou rire. Quand Louis retourne au château, tout le monde pense qu’il ne sera pas nommé.

Après une longue coupure, on poursuit avec Enola. Elle chante, les profs ont l’air conquis. Elle choisit ensuite le théâtre, elle tire au sort son sujet : elle est à l’enterrement de son hamster et fait un discours d’adieux. Les profs trouvent ces improvisations géniales et disent qu’il en faudrait toutes les semaines. Quand Enola rentre au château, Louis lui dit qu’il l’a trouvée « bleue » sur le chant. Enola n’est pas contente d’elle. Elle monte dans sa chambre et pleure, Louis vient la réconforter. Pendant ce temps là, Chris et Léa se moquent d’elle !

Place à Anisha. Elle a les paroles devant elle mais elle ne les regarde pas, Anisha se trompe tout le temps. C’est une catastrophe au niveau des paroles. Yanis lui demande son choix entre la danse et le théâtre, elle hésite et choisit la danse. Anisha est déçue d’elle-même et s’isole au lieu de rejoindre les autres au château. Elle pleure dans le parc, Louis la rejoint et essaie de la rassurer. Elle lui explique qu’elle n’avait jamais entendu la chanson, elle ne la connaissait pas du tout.

Tiana passe ensuite. Elle aussi fait des erreurs dans les paroles, et elle rigole… Elle se ressaisit et reprend. Elle hésite ensuite entre danse et théâtre, elle prend théâtre. Le sujet : elle se fait plaquer au téléphone, c’est la plus grosse engueulade de toute sa vie mais elle est dans une bibliothèque et ne peut pas parler fort. Les profs se marrent. De retour au château, Tiana pleure dans les bras de Chris. Elle dit qu’elle a tout raté et qu’elle veut partir ! Enola va la réconforter.

C’est au tour de Chris. Il chante, ça se passe plutôt bien. Et il choisit ensuite le théâtre, expliquant vouloir prendre des risques. Il tire au sort son sujet : il vient d’être élu Président de la République, il fait son premier discours mais c’est un grand timide ! Chris rigole tout seul pendant son impro. Les profs sont pliés de rire ! Stan félicite Chris.

Stan enchaine. Lui aussi fait des erreurs dans les paroles alors qu’il les a dans les mains… Il choisit théâtre lui aussi, le sujet : il a devant sa porte un carton avec les 10 chatons les plus mignons de la Terre mais il est allergique aux poils !

On continue avec Léa, elle chante et ça se passe bien. Elle hésite beaucoup et finit par choisir la danse.

Ces évaluations se terminent avec Julien. Il a les paroles sous le nez mais en oublie ! Il finit par arrêter et leur dire que ça ne sert à rien. Les profs lui demandent d’essayer de la refaire, il refuse. Il enchaine avec le théâtre, son sujet : il est entraineur du club de rugby de théâtre, ils font un mauvais match et il doit à la mi-temps leur faire le discours qui va faire basculer le match. Julien rentrent au château en disant qu’il « s’en bat les cou**** » et qu’il n’a « aucun regret ».

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne de la Star Academy. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.

