Un si grand soleil du 3 novembre : le vrai visage de Paul (résumé épisode 1010 en avance)

Un si grand soleil du 3 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1010 en avance – Qua va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 3 novembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Alex découvre qu’Elise a passé la nuit au commissariat. Pour elle ça ne colle pas pour Fanny et elle lui explique qu’il ne faut pas se fier aux évidences. Elle pense qu’il était impossible pour Fanny de maquiller un crime en suicide. Elle veut tout reprendre de zéro, elle veut aller à Lyon pour éplucher le passé de Damien. Alex accepte mais lui demande de ne pas en faire une affaire personnelle.







Paul est avec Johanna, ils se promènent et il lui fait découvrir des fontaines de Montpellier. Pendant ce temps là, Sylvie et Guilhem continuent les préparatifs de leur mariage. Sylvie offre une voiture de sport à Guilhem, il n’en revient pas !



Elise reçoit un appel de Sofia, elle ne décroche pas. Sofia lui demande si elle n’a pas oublié le doudou de Charlie et lui demande de la rappeler. Mais Elise prend un taxi pour Lyon. Davia comprend que l’histoire du doudou est bidon… Elle lui conseille de ne pas faire de forcing.

Sylvie fait ses essayages de robes de mariées. Marion la rejoint. Sylvie lui assure qu’elle ne lui en veut pas, leurs maris sont assez grands pour régler leurs comptes seuls. Guilhem appelle Johanna au sujet de la voiture et l’interroge sur son histoire avec Paul. Johanna lui explique que c’est le début, elle ne s’emballe pas. Sylvie finit par opter pour un tailleur. Marion la questionne sur l’argent, Sylvie explique que c’est elle qui paie le mariage ! Et Marion découvre la voiture qu’elle a offert à Guilhem… Marion appelle son mari pour lui en parler. Elle craint que sa tante dilapide son argent. Bertier travaille, il est sous l’eau et propose d’en reparler plus tard.

Elise est à Lyon pendant que Florent appelle la juge. Il lui parle de la preuve de Fanny qui innocente son client. Cécile pense que ce n’est pas assez, il a un mobile plus que sérieux. Florent lui demande qu’il puisse au moins voir sa fille. Cécile va y réfléchir.

Au lycée, professeurs et élèves se posent des questions, personne n’a de nouvelles de Fanny. A Lyon, Elise interroge une ancienne voisine de Damien. Elle lui explique qu’ils étaient amis et n’a même pas su pourquoi il avait déménagé, il ne l’a pas prévenue et ne lui a plus donné de nouvelles. Elle lui confie qu’il avait des difficultés, Elise lui demande de lui raconter…

Johanna et Paul sont au resto. Johanna croise un client, Paul ne semble pas apprécier. Paul envoie balader le client de Johanna, qui se montre insistant. Johanna est gênée… En sortant du restaurant, elle n’a pas apprécié son comportement avec son client. Paul a pensé qu’il la draguait. Johanna lui dit qu’elle va rentrer et s’en va.

Fanny est encore interrogée par Alex. Elle est à bout. Alex reçoit un appel d’Elise, elle lui annonce qu’il était addict au jeu et il avait des dettes, c’est pour ça qu’il avait quitté Lyon sans prévenir personne. Il devait beaucoup d’argent à un certain Lausac. Elise pense qu’il l’a retrouvé grâce aux articles de presse sur son histoire avec Thaïs.

Un si grand soleil du 3 novembre extrait, Paul choque Johanna

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

