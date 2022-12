Ça commence aujourd’hui du 8 décembre : sommaire et extrait vidéo avec Cali et Aurélie Saada

4.3 ( 6 )

Ça commence aujourd’hui du 8 décembre, le sommaire – Faustine Bollaert vous propose un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui » ce jeudi après-midi. Et alors que cette semaine elle accueille des célébrités, l’émission d’aujourd’hui a pour thème « Une si douloureuse blessure d’enfance ».







Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Ça commence aujourd’hui du 8 décembre « Une si douloureuse blessure d’enfance »

À seulement 4 ans, Aurélie Saada a été abusée sexuellement par un petit garçon de son âge, un traumatisme qu’elle a vécu dans le silence. Un événement qui lui a inspiré la chanson « La grange aux belle ».



« Je ne vois plus rien que le temps qu’il me reste à vivre sans ma mère, une vie toute entière ». Cali a perdu sa mère à l’âge de 6 ans, une perte qui a bouleversé tout le reste de sa vie. Écrire, chanter et partager ont été une manière pour se sauver.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 8 décembre

Le saviez-vous ?

Votre émission « Ça commence aujourd’hui » se décline aussi en livre avec les récits des personnalités qui ont marqué le programme. Faustine présente ici des témoignages qui forcent l’admiration. Des histoires de résilience, universelles et extrêmement touchantes.

Plongez dans l’univers de Ça Commence Aujourd’hui, à la rencontre de Valentine, Jean-Baptiste, Ornella et Florine, Aïsha, Lee, Tânia et Kevin, Pauline, Rami, Dominique, Liliane, Camille, Diane, Margaux et Monique. Ils nous ouvrent leur cœur, sans fard, avec justesse et courage et nous livrent leurs histoires de vie fondatrices ou traumatiques, afin de nous rappeler que malgré tout, la vie continue. Des témoignages bouleversants et emplis d’espoir.

« 80 ans et toujours le même amour de la scène », c’est cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.

