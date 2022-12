« Noël, toi et moi » : votre téléfilm de Noël ce 8 décembre sur TF1 (histoire et vidéo)

5 ( 7 )

« Noël, toi et moi » : histoire et interprètes du téléfilm de Noël sur TF1 ce jeudi 8 décembre 2022 – TF1 vous propose un nouveau téléfilm de Noël inédit ce jeudi après-midi et il s’intitule « Noël, toi et moi ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Noël, toi et moi » : l’histoire

Charlotte arrive dans une petite ville du Maine pour y trouver le sapin qui trônera devant la demeure du gouverneur de l’Etat. Par chance, elle en découvre un absolument magnifique. Seul problème : Alma, la fille du couple propriétaire de l’arbre, refuse de le lui céder.

Noël, toi et moii, interprètes et personnages

Avec : Elise Bauman (Alma Beltran), Tattiawna Jones (Charlie Freemont), Wendy Crewson (Isabella), Shawn Ahmed (Rohan)



VIDÉO Noël, toi et moi, la bande-annonce

