Capital du 4 décembre 2022 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 4 décembre 2022 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd'hui il a pour thème : « Cuisine sur mesure et robots : quand les Français s'équipent comme des chefs ! ».







A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Capital du 4 décembre 2022 : sommaire et reportages de ce soir

Qu’on s’y retrouve en famille ou entre amis, elle est devenue depuis la pandémie la pièce préférée des Français : la cuisine ! Et rien n’est trop beau pour faire d’elle un endroit de rêve où cuire, mijoter et faire de la pâtisserie aura toujours plus de saveurs. Plus de trois millions de familles envisagent de refaire leur cuisine cette année, 16% de plus qu’en 2019.

Tandis que de nouveaux acteurs se lancent dans la vente de cuisine aménagée comme Darty, la grande distribution entend bien rivaliser avec Ikea sur ce marché de plus de quatre milliards d’euros l’an passé. Quelles sont les méthodes de But et Leroy Merlin pour s’inviter dans nos cuisines ?

Face à eux, les cuisinistes spécialisés comme Cuisinella et Schmidt affutent leurs armes. Avec qui faire affaire ? Capital a fait les comptes pour vous.

Mais pour des millions de gourmands, une cuisine ne saurait être complète sans des robots comme Thermomix ou ses concurrents, mais aussi des ustensiles plus surprenants les uns que les autres. Tous nous promettent de faire de nous des cuisiniers ou pâtissiers hors-pair et rivalisent d’innovations pour nous équiper. Et il n’est pas nécessaire de se ruiner pour espérer jouer à son tour les top chefs !

Capital du 4 décembre, extrait vidéo



« Cuisine sur mesure et robots : quand les Français s'équipent comme des chefs ! », c'est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.

