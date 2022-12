Emily in Paris saison 3 : date de sortie sur Netflix et bande-annonce

4.4 ( 7 )

Emily in Paris saison 3, date de sortie – Le mois décembre débute et bonne nouvelle pour les fans de la série « Emily in Paris » puisque la saison 3 débarque ce mois-ci ! C’est le 21 décembre que la saison tant attendue arrivera sur Netflix.







Il y a un an, les fans de la série Netflix étaient restés sur leur fin. Emily faisait face au départ d’Alfie pour Londres et au retour de Camille dans la vie de Gabriel. Côté pro, elle devait choisir entre rentrer à Chicago ou rester à Paris pour bosser dans la nouvelle agence de Sylvie, Luc et Julien.







Emily in Paris saison 3, le synopsis

Un an après avoir quitté Chicago pour occuper le poste de ses rêves à Paris, Emily se retrouve à un tournant décisif dans tous les aspects de sa vie. Face à deux voies très différentes, la jeune femme devra choisir son camp, dans sa vie professionnelle comme personnelle, et déterminer l’impact de ses décisions sur son avenir en France, à travers les aventures et les rebondissements surprenants qu’offre la vie à Paris.

Emily in Paris saison 3, le casting

Darren Star, créateur et showrunner primé, reprend la direction de la troisième saison de la série nommée aux Emmys, « Emily in Paris ». La productrice et actrice Lily Collins revient également dans le rôle d’Emily Cooper, aux côtés d’autres visages bien connus de la série comme Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie et Lucien Laviscount. « Emily in Paris » est produite par MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions et Jax Media.



VIDÉO Emily in Paris saison 3, la bande-annonce

