« Et toi, c'est pour quand ? » : histoire et interprètes du téléfilm de France 3 ce soir (27 décembre)

3 ( 2 )

« Et toi c’est pour quand ? » au programme TV du 27 décembre 2022 – Ce mardi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Et toi, c’est pour quand ? » avec Blandine Bellavoir, Kevin Garnichat et Alysson Paradis.







Publicité





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





Architecte d’intérieur fraîchement embauchée en CDI, Charlotte est harcelée par ses proches : va-t-elle enfin penser à la maternité ?

Sans penser à mal, mais pour échapper à cette injonction, un premier mensonge en entraîne un autre et Charlotte s’enferme dans une spirale infernale…

« Et toi c’est pour quand ? » : l’histoire

Architecte d’intérieur fraîchement embauchée en CDI, Charlotte a des projets plein la tête et une vie bien remplie. Entre faire ses preuves au sein de sa nouvelle agence et la restauration du vieux mas provençal que Damien, son compagnon, souhaite transformer en chambre d’hôtes, elle court toute la journée… Alors, quand ses proches la harcèlent sur son désir de maternité, Charlotte, qui ne s’était pour le moment pas posé la question, noie le poisson pour n’offenser personne.



Publicité





Lorsque Émilie, une potentielle cliente qu’elle doit encore séduire, lui confie ses problèmes d’infertilité, Charlotte, sans vraiment réfléchir et pour mettre court à cette question qu’on lui pose inlassablement, laisse entendre qu’elle non plus n’arrive pas à avoir d’enfant.

Un premier mensonge en entraîne un autre, et cela dégénère lorsqu’il arrive aux oreilles du frère de Charlotte qui le répète à leur mère, qui le répète à Damien. Soudain, tous sont aux petits soins pour elle. Charlotte s’enferme alors dans une spirale infernale et ne parvient plus à lever le voile et dire la vérité…

Casting : interprètes et personnages

Avec Blandine Bellavoir (Charlotte), Kevin Garnichat (Damien), Alysson Paradis (Emilie), Camille Aguilar (Sidonie), Denise Chalem (Joséphine), Farida Rahouadj (Mme Barkhane), Elga Gnaly (Djena), Amaury de Crayencour (Pierre)

« Et toi, c’est pour quand ? », la bande-annonce

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note