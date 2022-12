F1 : Mick Schumacher quitte Ferrari, il arrive chez Mercedes !

5 ( 11 )

C’est officiel, Mick Schumacher et Ferrari : c’est fini ! Le pilote allemand de Formule 1, fils de Michael Schumacher, ne fait plus partie de la Ferrari Driver Academy, où il évoluait depuis 2019. La Scuderia Ferrari a officialisé son départ tandis que Mercedes a annoncé l’arrivée de Mick Schumacher.







Publicité





L’allemand sera pilote de réserve chez Mercedes en 2023.







Publicité





« Je suis très excité à l’idée de faire partie de l’équipe Mercedes-AMG Petronas en tant que pilote de réserve pour 2023 et je donnerai tout ce que je peux pour contribuer à la performance de l’équipe dans cet environnement très compétitif et professionnel. » a déclaré Mick Schumacher.

« Je vois cela comme une sorte de nouveau départ et je suis très reconnaissant à Toto et à tous ceux qui ont participé pour la confiance qu’ils m’accordent. La F1 est un monde fascinant où vous n’arrêtez jamais d’apprendre. Hâte d’absorber plus de connaissances et de tout donner pour le bien de l’équipe Mercedes. »



Publicité





La Scuderia Ferrari a confirmé son départ dans un communiqué publié ce jeudi : « La Scuderia Ferrari et Mick Schumacher ont décidé d’un commun accord de ne pas prolonger leur collaboration, après avoir travaillé ensemble pendant quatre ans, Mick ayant fait partie de la Ferrari Driver Academy. La Scuderia Ferrari remercie Mick pour ces quatre années et les nombreux kilomètres parcourus ensemble, et lui souhaite le meilleur pour l’avenir »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note