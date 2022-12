Henry Cavill annonce qu’il ne sera plus Superman

5 ( 5 )

Henry Cavill a fait une annonce qui a attristé les fans de DC Comics à travers le monde : il ne reprendra plus le rôle de Superman ! En effet, l’acteur britannique a déclaré qu’il ne porterait plus la cape rouge en tant que Superman dans l’univers cinématographique étendu de DC Comics.







Publicité





Personne ne s’y attendait puisque l’acteur avait dit l’inverse en octobre dernier et qu’il avait même fait une petite apparition dans la scène post-générique « Black Adam ».







Publicité





Sur Instagram, Henry Cavill a expliqué qu’il avait rencontré le cinéaste James Gunn et le producteur de films britannique Peter Safran, qui ont été nommés en octobre coprésidents et directeurs généraux de DC Studios. Et apparemment c’est eux qui ont pris la décision de ne pas continuer avec l’acteur.

« Finalement je ne reviendrai pas en tant que Superman », a écrit Henry Cavill. « Après que le studio m’ait demandé d’annoncer mon retour en octobre, avant leurs embauches, cette nouvelle n’est pas la plus simple, mais c’est la vie. (…) Je respecte ça. » a déclaré Henry Cavill.



Publicité





« Superman est toujours là. Tout ce qu’il représente existe toujours, et les exemples qu’il nous donne sont toujours là ! » il a écrit. « Mon tour de porter la cape est passé »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note