Ici tout commence du 8 décembre : Jude va-t-il rester ? (résumés + vidéo épisodes 548 et 549)

Ici tout commence du 8 décembre, résumés et vidéo extrait épisodes 548 et 549 – C’est à nouveau deux épisodes de votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » qui vous attend ce soir sur TF1. Et le destin de Jude se joue ce soir puisqu’il faut qu’il termine premier de l’évaluation pour rester à l’institut ! Il se remet en binôme avec Eliott et ils sont motivés comme jamais.







Deux épisodes inédits à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 8 décembre – résumé de l’épisode 548

Suite à toutes les révélations sur Brice, Jude se retrouve de nouveau en binôme avec Eliott. Ensemble, ils s’entraînent pour leur prochaine évaluation. Et, ils doivent être irréprochable si Jude veut espérer rester étudier à l’Institut. Entre amour et besoin d’argent, Joachim ne sait plus quoi faire…

Ici tout commence du 8 décembre – résumé de l’épisode 549

Place ensuite au lâcher prise pour les étudiants de l’Institut Auguste Armand. Tout le monde se réunit pour danser, chanter et pour célébrer la réussite de Jude. On observe même un rapprochement inattendu entre deux élèves… Elodie et Solal !

Ici tout commence du 8 décembre – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

