L’élection de Miss France 2023 truquée ? La vidéo qui fait polémique

4.7 ( 13 )

Miss France 2023 polémique – C’est Indira Ampiot, alias Miss Guadeloupe, qui a été élue Miss France 2023 samedi dernier à l’issue de la cérémonie d’élection qui se déroulait à Chateauroux. Mais son sacre fait polémique alors que de nombreux téléspectateurs ont entendu Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier parler en off quelques secondes avant que Francis Huster annonce Miss Guadeloupe comme étant la gagnante.







Publicité





Et pour cause, on entend Jean-Pierre Foucault qui dit « C’est qui qui gagne ? » et Sylvie Tellier lui répond « C’est Nord-Pas-De-Calais qui gagne ».







Publicité





Des propos que l’on peut toujours entendre sur le replay de la cérémonie de Miss France 2023 sur myTF1.

Jean-Pierre et Sylvie faisaient-ils simplement leur petit pronostique avant le résultat ? En tout cas ils n’imaginaient certainement pas qu’on pouvait les entendre. Mais beaucoup parlent déjà de tricherie…



Publicité





VIDÉO Miss France 2023, la vidéo polémique « c’est Nord-Pas-de-Calais qui gagne »

Le résultat de #MissFrance2023 truqué ?

Vidéo en DIRECT, montez le son, on entend TRÈS CLAIREMENT Jean-Pierre Foucault : « C’est qui qui gagne? » Le président du jury, enveloppe dans les mains, dit « Nord Pas de Calais ». Sylvie Tellier dit aussi : « Nord pas de Calais » 😱😱 pic.twitter.com/YhM7XCOKR3 — Pachicou (@LongchampFC) December 18, 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note