Inspecteur Barnaby du 4 décembre : vos épisodes ce soir sur France 3

5 ( 1 )

Inspecteur Barnaby du 4 décembre 2022 – Ce dimanche soir à la télé, votre série « Inspecteur Barnaby » passe déjà en mode rediffusions ! Au programme aujourd’hui sur France 3, l’épisode 1 et l’épisode 2 de la saison 21,







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Publicité





Inspecteur Barnaby du 4 décembre 2022 : vos épisodes de ce soir

Saison 21, épisode 3 « Du miel et du fiel » : Le domaine apicole d’Apley Court est la cible de voleurs qui dérobent des ruches produisant un miel de très grande qualité utilisé à des fins médicales. Quelque temps plus tard, Ambrose Deddington, le propriétaire fortuné du domaine, est victime d’une agression physique. Il soupçonne son neveu désargenté, Jude, d’être à l’origine de ses méfaits. L’affaire prend un tour dramatique quand Serena Lowe, le médecin généraliste du village est retrouvée morte, le corps couvert d’abeilles.

Avec Neil Dudgeon (Inspecteur Barnaby), Nick Hendrix (Sergent Jamie Winter), Annette Badland (Dr Fleur Perkins), Fiona Dolman (Sarah Barnaby)



Publicité





Saison 21, épisode 4 « Le monstre du lac » : Un concours de pêche à la ligne, de niveau international et richement doté, est troublé par la tenue d’une course d’obstacles aux abords des gorges de Solomon. Dès les premiers kilomètres, les coureurs sont victimes d’un sabotage. Lex, certain de gagner la course, est très contrarié par la compétition de pêche. Ancien champion de pêche, il devient la cible d’un tueur. Le lendemain, il est retrouvé électrocuté sur le parcours. Barnaby se rend sur les lieux du drame.

« Inspecteur Barnaby » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note