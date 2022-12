Téléthon 2022 : le compteur termine en très forte hausse

5 ( 8 )

Excellent bilan pour le Téléthon 2022, parrainé par Kev Adams. Cette nuit, le compteur affichait 78.051.091 euros ! Il termine donc en forte hausse par rapport à l’an dernier et signe même son plus haut niveau depuis 2016. C’est 5 millions de plus que le Téléthon 2021.







Des millions de personnes se sont mobilisées dans toute la France pour faire de ce Téléthon 2022 un bel exemple de solidarité. Et si les victoires des chercheurs se multiplient, les malades et leurs familles ont rappelé tout au long du week-end l’urgence de voir arriver de nouveaux traitements.







Rappelons qu’il s’agit là du montant des promesses de dons, la somme collectée au final est toujours plus élevée. On la connaitra dans quelques temps.

« Merci du fond du cœur pour votre solidarité, votre générosité. Merci à France Télévisions, notre partenaire indispensable dans ce combat, et un coup de chapeau tout particulier à Kev Adams, notre jeune parrain dont l’énergie, le charisme et la sensibilité ont contribué à ce succès » a écrit l’AFP Téléthon sur les réseaux sociaux.



