« Just a gigolo » : votre film inédit avec Kad Merad ce soir sur TF1 (29 décembre)

Programme TV du jeudi 29 décembre 2022 – Ce soir à la télé, TF1 diffuse le film inédit « Just a gigolo ». Un film signé Olivier Baroux qui met en scène Kad Merad et Anne Charrier. De quoi passer une bonne soirée à rire devant votre petit écran !







A voir ou revoir ce soir dès 21h10 et/ou sur MYTF1 via sa fonction direct.







« Just a gigolo » : histoire, synopsis et interprètes

Alex « le gigolo » se retrouve à la porte après 25 ans de vie commune avec Denise. Congédié sans ménagement, il se retrouve sans toit et doit s’installer chez sa sœur et son neveu. La situation ne peut plus durer et Alex n’a qu’une seule idée en tête : retrouver au plus vite une riche héritière !

Avec : Kad Merad (Alex), Anne Charrier (Sarah), Léopold Moati (Hugo), Pascal Elbé (Daniel), Anny Duperey (Samantha Hirsch), Thierry Lhermitte (Sammy), Guy Lecluyse (Serge)



« Just a gigolo » : la bande-annonce

« Just a gigolo » à voir ou à revoir ce soir sur TF1.

