« L’âge de glace 3, le temps des dinosaures », c’est ce soir sur M6 (29 décembre)

« L’âge de glace 3, le temps des dinosaures » au programme télé du jeudi 29 décembre 2022 – Ce jeudi soir à la télé, M6 vous propose la rediffusion du film d’animation « L’âge de glace 3, le temps des dinosaures ».







A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en live streaming sur 6Play (fonction direct). S’agissant d’un film de cinéma, aucun replay ne sera ensuite disponible.







« L’âge de glace 3, le temps des dinosaures » : l’histoire

Manny et Ellie, les mammouths, attendent leur premier enfant. Leur ami Diego, le tigre à dents de sabre, décide de les quitter car la vie de famille ne lui convient guère. Leur compère Sid le paresseux découvre, dans une grotte, trois gros œufs qu’il décide d’adopter. De ces œufs sortent bientôt trois bébés dinosaures. Leur mère les cherche mais Sid refuse d’abandonner ceux qu’il considère comme ses enfants. Mais quand un tyrannosaure les menace, Sid suit la mère et les petits vers une destination inconnue. Manny et Ellie, constatant sa disparition, partent à sa recherche.

Avec : Elie SEMOUN (Voix de Sid), Vincent CASSEL (Voix de Diego), Gérard LANVIN (Voix de Manny), Armelle GALLAUD (Voix de Ellie), Christophe DECHAVANNE (Voix de Crash)



