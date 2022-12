« L’Ascension » : votre film avec Ahmed Sylla ce soir sur France 2 (18 décembre)

5 ( 1 )

« L’Ascension », le film de Ludovic Bernard, est diffusé ce soir pour la première fois à la télévision. Si vous ne l’avez pas vu, c’est le moment ou jamais. Aussi drôle qu’émouvante, cette excellente comédie dramatique est portée par Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy, Nicolas Wanczycki ou bien encore Waly Dia.







À suivre ce soir sur France 2 dès 21h10 mais aussi en direct et en streaming vidéo via France.TV depuis tous vos appareils connectés. Il faut choisir la fonction direct !







« L’Ascension » : l’histoire et les interprètes

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là… D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible.

Avec Ahmed Sylla (Samy), Alice Belaidi (Nadia), Waly Dia (Max), Nicolas Wanczycki (Jeff)



« L’Ascension », la bande-annonce

Pour finir de vous convaincre de choisir France 2 ce soir, voici la bande-annonce officielle du film.

Le saviez-vous ?

🎞️ Le film a été un beau succès en salles lors de sortie en salles en 2017 avec 1 136 827 spectateurs.

🎞️ Il s’agit de l’adaptation libre du livre « Un tocard sur le toit du monde » écrit par le journaliste Nadir Dendoune

🏔️ Une partie du tournage s’est déroulé dans massif du Mont Blanc à 5 364 mètres d’altitude, une première pour un film de fiction. Mais pour certaines images, les équipes se sont rendues au Népal à plus de 6 000 mètres d’altitude.

