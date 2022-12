« Le prince oublié » : votre film inédit ce soir sur TF1 (18 décembre)

5 ( 1 )

Programme TV du dimanche 17 décembre 2022 – Ce soir à la télé, TF1 diffuse le film inédit « Le prince oublié », avec Omar Sy, François Damiens, ou encore Bérénice Bejo. Un magnifique film à voir en famille en cette période de vacances scolaires !







A voir ou revoir ce soir dès 21h10 et/ou sur MYTF1 via sa fonction direct.







« Le prince oublié » : histoire, synopsis et interprètes

Djibi vit seul avec sa fille de 8 ans, Sofia. Chaque soir, il lui raconte une histoire inventée, les entraînant dans un monde imaginaire dans lequel Sofia est la princesse et le prince courageux, son papa. Mais Sofia grandit et à 11 ans, lors de son entrée au collège, elle n’a plus besoin des histoires de son papa et de leur monde rêvé. Djibi va devoir apprendre à laisser sa fille grandir et s’éloigner de lui. Il va demander conseil à sa voisine, Clotilde. Dans le monde imaginaire, le prince va devoir faire face à son aventure la plus épique afin de garder sa place dans l’histoire.

Avec : Omar Sy (Djibi), François Damiens (Pritprout), Bérénice Bejo (Clotilde), Gaye Sarah (Sofia, 12 ans)



« Le prince oublié » : la bande-annonce

« Le prince oublié » à voir ou à revoir ce soir sur TF1.

