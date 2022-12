« Le livre de la jungle » : votre film ce soir sur M6 (23 décembre)

5 ( 6 )

Le livre de la jungle au programme TV du vendredi 23 décembre 2022 – Ce vendredi soir à la télé, M6 rediffuse le film « Le livre de la jungle » et signé Jon Favreau. Un superbe film à regarder en famille en cette période de vacances de Noël !







Un film à voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de 6PLAY.







« Le livre de la jungle » : histoire, résumé, synopsis

Élevé par une famille de loups, Mowgli, le « petit d’homme » n’est désormais plus le bienvenu dans la jungle : le redoutable tigre Shere Khan, qui porte encore les cicatrices de sa confrontation avec les hommes, s’est juré d’éliminer celui qu’il voit comme une menace. Forcé d’abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli entame un extraordinaire périple à la découverte de sa propre identité, avec pour guides Bagheera, une panthère qui se montre un mentor sévère, et Baloo, un ours à l’esprit libre et ouvert. Sur sa route, Mowgli va rencontrer des créatures de la jungle dont certaines ne lui veulent pas seulement du bien, comme Kaa, un python à la voix et au regard hypnotiques, ou le Roi Louie, un singe beau parleur qui tente de convaincre le garçon de lui révéler le secret du feu.

AVEC LES VOIX DE : Neel SETHI (voix de Mowgli), Lambert WILSON (voix de Baloo), Eddy MITCHELL (voix du Roi Louie), Leïla BEKHTI (voix de Kaa), Cécile DE FRANCE (voix de Rakcha)



Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec la bande-annonce du film…

« Le livre de la jungle » c’est ce soir sur M6 et 6pLay.

