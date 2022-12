« Le Noël de Cupidon » : votre téléfilm de Noël inédit ce 6 décembre sur TF1 (histoire et vidéo)

4 ( 4 )

« Le Noël de Cupidon » : histoire et interprètes du téléfilm de Noël sur TF1 ce mardi 6 décembre 2022 – Noël approche à grand pas et TF1 vous met dans l’ambiance chaque après-midi ! Ce mardi, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend et ill s’intitule « Le Noël de Cupidon ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le Noël de Cupidon » : l’histoire

Durant les fêtes de Noël, Olivia, journaliste, se rend sous couverture à un événement à succès au terme duquel les participants espérent trouver l’amour. Là, elle fait la connaissance de Thomas, un jeune père de famille, veuf.

Le Noël de Cupidon, interprètes et personnages

Avec : Elena Juatco (Olivia Hayes), Ryan Bruce (Thomas Kade), AnnaMaria Demara (Tanya), Catherine McGregor (Lucille)



VIDÉO Le Noël de Cupidon, la bande-annonce

