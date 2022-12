5 ( 4 )

Les 12 coups de midi, date et détails sur l’élimination de Stéphane – C’est le mois prochain que Stéphane sera éliminé du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi », comme on vous l’a révélé il y a quelques jours. En effet, le Maître de Midi a chuté sur le tournage la semaine dernière.

Selon Chasseur d’Etoile sur YouTube, c’est autour du 17 janvier 2023 qu’aura lieu l’élimination de Stéphane sur votre petit écran. Il faudra donc patienter encore un peu ! Vous voulez savoir comment il va se faire éliminer ? On vous dit tout !







Stéphane va passer dans le rouge et défier une candidate en duel. Celle-ci va tomber sur une question un peu compliquée mais elle va trouver la bonne réponse et éliminer Stéphane ! Mais ce n’est pas elle qui va devenir Maître de Midi mais un certain Alexandre.

Les 12 coups de midi du 27 décembre, Stéphane continue mais bute sur l’étoile mystérieuse

En attendant de découvrir ça, Stéphane a signé une 129ème victoire mardi midi et un Coup de Maître à 300 euros. Sa cagnotte arrive à un total de 516.393 euros de gains et cadeaux. ne trouvera pas l’étoile mystérieuse d’ici là. Sur cette étoile, on voit toujours une montagne, de la végétation, un lampadaire, le haut d’une montre à gousset, et la lune. Stéphane a proposé samedi le nom de Bernard Campan. Mauvaise réponse !

Rappel des noms déjà proposés pour cette étoile : François Damiens, Artus, Thomas Pesquet, Marie-Claude Pietragalla, Jean-Paul Belmondo, Nathalie Péchalat, Alban Ivanov, Guillaume Gallienne, Samuel Le Bihan, Guillaume Canet, Patrick Chesnais, Bernard Campan

Les 12 coups de midi du 27 décembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’hier, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

