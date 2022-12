Les feux de l’amour du 13 décembre : Lola s’effondre (résumé + vidéo)

5 ( 9 )

Les feux de l’amour du 13 décembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode – Impatient de découvrir ce qui vous attend dans votre épisode du feuilleton quotidien « Les feux de l’amour » ? Alors on vous dévoile le résumé et la vidéo des premières minutes de l’épisode du mardi 13 décembre 2022.







Un épisode inédit à découvrir dès 11h sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Les feux de l’amour du 13 décembre – résumé de l’épisode

Sharon se rend à l’hôpital pour débuter sa chimiothérapie. Rey et Mariah l’accompagnent. Chez Jabot, Kyle annonce à Jack que Lola et lui divorcent. Au Society, Lola fait tout pour ne pas craquer. Mais elle s’effondre dans les bras de Rey et lui annonce sa rupture avec Kyle. Théo découvre que Kyle et Summer ont passé la nuit ensemble. Il s’empresse d’aller le dire à Lola. Ils s’embrassent, mais Théo préfère en rester là pour le moment…



Les feux de l’amour du 13 décembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Les feux de l’amour, c’est tous les matins, du lundi au vendredi, à 11h sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

