Les feux de l’amour : résumés spoilers du 12 au 16 décembre 2022

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 12 au 16 décembre 2022 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le début de la chimiothérapie de Sharon.







Elle est inquiète et a besoin de soutien. Pendant ce temps là, Kyle et Lola divorcent tandis que Victoria et William annoncent à leurs enfants qu’is vont désormais vivre séparément.

Voici les spoilers des « Feux de l’amour » pour la semaine du 12 au 16 décembre 2022

Lundi 12 décembre 2022 : Sharon est en proie aux doutes à la veille de sa première chimiothérapie. Elle tente de protéger sa famille de ses angoisses, mais ses cauchemars prennent trop d’ampleur pour affronter la situation seule.



Mardi 13 décembre 2022 : Sharon se rend à l’hôpital pour débuter sa chimiothérapie. Rey et Mariah l’accompagnent. Chez Jabot, Kyle annonce à Jack que Lola et lui divorcent. Au Society, Lola fait tout pour ne pas craquer. Mais elle s’effondre dans les bras de Rey et lui annonce sa rupture avec Kyle. Théo découvre que Kyle et Summer ont passé la nuit ensemble. Il s’empresse d’aller le dire à Lola. Ils s’embrassent, mais Théo préfère en rester là pour le moment…

Mercredi 14 décembre 2022 : Victoria et William annoncent à leurs enfants qu’ils vont vivre dans des maisons séparées. Alors qu’elle est tranquillement au Néon écarlate, Amanda voit arriver Ripley, qui tente une nouvelle fois de s’excuser pour son attitude. Alors qu’il vient juste de rentrer de Paris avec Connor et Chelsea, Adam doit repartir pour Las Vegas avec Chance. Phyllis et Nicholas discutent de la rupture de Lola et Kyle et de ses conséquences pour Summer…

Jeudi 15 décembre 2022 : Kyle récupère ses affaires chez Lola, qui a du mal à vivre leur rupture. Summer est contrainte d’annoncer à ses parents qu’elle est de nouveau en couple avec Kyle. William emmène Amanda sur les toits pour décompresser et fêter l’arrestation de Ripley. Amanda donne à ce dernier un aller simple pour Madison, avec l’interdiction de revenir. Nicholas s’inquiète de voir Phyllis partir pour Las Vegas afin d’enquêter sur Chance et Adam.

Vendredi 16 décembre 2022 : Jack décide de prendre des nouvelles de Victoria et de lui apporter son soutien suite à sa séparation. Ensuite, il passe voir Victor pour lui demander d’être indulgent avec William, du moins en public. Ashley fait également une visite surprise à Victor avant la soirée qui lui sera consacrée, puis retrouve William par hasard et en profite pour lui donner quelques conseils. Ce dernier continue sa poursuite de sensations fortes et fait l’acquisition d’une voiture de course. Inquiets, Nate et Amanda tentent de le mettre en garde.

Les feux de l’amour du 12 décembre, les premières minutes en vidéo

Pour les plus impatients, les premières minutes de l’épisode de ce lundi 12 décembre sont déjà en ligne sur myTF1.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.

