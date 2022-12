« Les incroyables talents de Noël » : votre téléfilm de Noël inédit ce 2 décembre sur TF1 (histoire et extrait vidéo)

4.6 ( 9 )

« Les incroyables talents de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm de Noël sur TF1 ce vendredi 2 décembre 2022 – Nouveau téléfilm de Noël inédit ce vendredi après-midi sur TF1. Il s’intitule « Les incroyables talents de Noël ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les incroyables talents de Noël » : l’histoire

Claire Rhodes travaille dans l’hôtel de sa famille, situé au lac Tahoe, à la frontière entre le Nevada et la Californie. Elle s’occupe d’organiser toutes sortes d’évènements, mais son favori reste le spectacle de variétés de Noël. Cette année, elle a réussi à faire venir Ashley Burns, la pop star la plus célèbre du moment. Grâce à Ashley, elle va peut-être décrocher le poste de ses rêves : coordinatrice des spectacles dans l’hôtel Emperor de Las Vegas. Malgré tout l’amour qu’elle porte à l’hôtel de sa famille, la véritable passion de Claire est d’organiser des concerts et des spectacles et c’est à Las Vegas qu’elle pourra le faire.

Les incroyables talents de Noël, interprètes et personnages

Avec : Laura Osnes (Claire Rhodes), Pat Monohan (Jackson), Kyle Selig (Ryan Donaldson), George Lopez (Otis)



Les incroyables talents de Noël, la bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce.

