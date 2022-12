« Mes amours de Noël » : votre téléfilm ce 28 décembre sur M6 (histoire et extrait vidéo)

5 ( 6 )

« Mes amours de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm de Noël sur M6 ce mercredi 28 décembre 2022 – La magie de Noël continue ce mercredi après-midi sur M6 avec un nouveau téléfilm de Noël. Il s’intitule « Mes amours de Noël » et sera suivi de « Une rose pour Noël ».







A suivre dès 14h sur M6, puis en replay gratuit sur 6play pendant 7 jours.







« Mes amours de Noël » : l’histoire

Megan Miller est la fondatrice de SOS Noël, une entreprise qui gère les imprévus des festivités de Noël. Alors qu’elle se rend à la boutique de jouets de Kurt pour l’aider à décorer son sapin, un quiproquo l’amène à être engagée malgré elle comme consultante marketing. Parallèlement, Megan rencontre Chase, qui dirige un studio de design intérieur. Entre le vendeur passionné et le charmant directeur, le cœur de Megan balance…

AVEC : Michelle ARGYRIS (Megan Miller), Travis NELSON (Kurt), Tiara JOHNNY (Ashley), Connor MCMAHON (Chase), Margarita VALDERRAMA (Jenny)



« Mes amours de Noël », la bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce.

Et à 15h25 : « Une rose pour Noël » : l’histoire

Andy est une artiste passionnée et indépendante. Depuis des générations, sa famille construit et décore des chars pour la Parade des roses. Lorsque père tombe malade quelques semaines avant les fêtes de fin d’années, Andy prend le relais en supervisant la construction et la décoration du char de leur client, représenté par Cliff, un homme d’affaires exigeant et ambitieux avec qui elle doit s’entendre…

