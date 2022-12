Plus belle la vie : le retour de la série déjà signé ?

4.6 ( 10 )

Plus belle la vie PBLV infos – On vous en parlait il y a quelques jours, le retour de « Plus belle la vie » dès 2023 se précise de plus en plus et est en bonne voix. Mais selon TPMP People hier soir sur C8, ce serait même déjà signé !







En effet, l’équipe de Matthieu Delormeau a annoncé que ce retour porté par le projet de Florence Demay serait déjà signé. Selon eux, tous les acteurs auraient accepter de revenir à l’exception de Laurent Kerusore, alias Thomas Marci au Mistral.







Rappelons que ce retour de « Plus belle la vie » devrait se faire sur une plateforme à l’image de Netflix ou Prime Vidéo.

Florence Demay, à la tête du collectif qui veut faire renaitre la série quotidienne, a récemment expliqué être en attente de récupérer les droits de PBLV. Une fois que ça sera bon, il faudra compter « 18 semaines pour diffuser le premier épisode ».



