« Pokémon : Détective Pikachu » : cet après-midi sur TF1 (21 décembre 2022)

En ce mercredi après-midi de vacances de Noël, TF1 rediffuse le film « Pokémon : Détective Pikachu ». Signé Rob Letterman, il met en scène Justice Smith, Kathryn Newton ou bien Ryan Reynolds.







A voir ou revoir à 13h55 sur TF1 ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1.







« Pokémon : Détective Pikachu » : l’histoire

L’histoire commence avec la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé. Une séparation qui pousse alors son fils Tim, 21 ans, à tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère. À la recherche d’indices dans les rues peuplées de néons de la ville de Ryme – métropole moderne et tentaculaire où humains et Pokémon vivent côte à côte dans un monde en live-action très réaliste –, ils rencontrent plusieurs personnages Pokémon et découvrent alors un complot choquant qui pourrait bien détruire cette coexistence pacifique et menacer l’ensemble de leur univers.

Bande-annonce

Cette petite présentation ne vous a pas convaincu ? Découvrez les images et la bande-annonce de votre film.



Pour la suite, c’est sur TF1 que ça se passe. Rendez-vous cet après-midi dès 13h55.

