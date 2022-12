Retour de Secret Story en 2023 : c’est confirmé !

4.9 ( 11 )

Secret Story 2023, infos – Bonne nouvelle pour les fans de Secret Story ! La télé-réalité qui a fait les beaux jours de TF1 fera bien son grand retour en 2023, comme confirmé par Jean-Louis Blot, président d’Endemol France, dans une interview pour Ozap.







Publicité





« On travaille au retour de Secret Story, Loft Story ou à l’arrivée de Big Brother. On est convaincu que c’est ce qui correspond à l’usage de la consommation des programmes télévisés aujourd’hui. » a-t-il confié, démentant l’arrivée de Secret Story sur Prime Vidéo comme l’avait annoncé TPMP.







Publicité





« Ces émissions permettent de créer du bruit sur les réseaux sociaux et sont consommables sur Instagram, Tik Tok, Twitter, Facebook ou Twitch. Elles conviennent à la SVOD, à l’AVOD et peuvent avoir des produits linéaires multiples (prime, quotidienne, deuxième partie de soirée). On est dans quelque chose de complètement protéiforme qui convient parfaitement à ce que doit être la télévision aujourd’hui. C’est marrant car ces émissions ont été inventées il y a 20 ans mais elles sont aujourd’hui parfaitement adaptées à la manière de consommer du contenu » a-t-il expliqué.

Affaire à suivre donc mais Secret Story devrait bien revenir l’an prochain. Reste à savoir si ce sera sur une chaîne ou sur une plateforme. Rappelons que le programme lancé sur TF1 en 2007, s’est arrêté en 2017 avec la dernière saison présentée par Christophe Beaugrand et diffusée sur TFX.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note