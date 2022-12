Téléthon 2022 : lancement ce soir sur France Télévisions avec Kev Adams en parrain ! (2 décembre)

5 ( 2 )

Le Téléthon 2022, c’est parti ! En ce vendredi 2 décembre 2022, c’est le début de la 36ème édition du Téléthon sur les antennes de France Télévisions. 30 heures de direct pour aider la recherche sur les maladies rares et récolter un maximum de dons. Une 36ème édition parrainée par l’humoriste et comédien Kev Adams.







Publicité





Une grande opération de solidarité qui débutera dès 18h40 sur France 2 puis se poursuivra en prime-time sur France 3.







Publicité





Kev Adams, parrain du Téléthon 2022, donnera en direct du plateau du Lendit, vendredi 2 décembre à partir de 18h40, le coup d’envoi des 30 heures de ce marathon télévisuel unique au monde réalisé par Tristan Carné, qui, cette année, réserve son lot de surprises.

Pour cette 36e édition du Téléthon, aux côtés des animateurs du groupe France Télévisions, des malades et des familles, des chercheurs, des milliers de bénévoles mobilisés partout en France, de nombreux artistes viendront sur le plateau du Lendit, soutenir le combat contre les maladies rares porté par l’AFM-Téléthon.



Publicité





Téléthon 2022 : demandez le programme

À partir de 18h40 sur France 2, Sophie Davant et Nagui vous attendent pour ouvrir les festivités. Ils seront accompagnés de Kev Adams, le plus jeune parrain de l’histoire du Téléthon. Soprano, parrain en 2021, sera sur le plateau du Lendit pour le passage de témoin. Le plateau sera complété par des invités exceptionnels : Kendji Girac, Gims et Patrick Fiori accompagnée du groupe L’Avvinta et de Clément Albertini pour un tableau Corsu Mezu Mezu.

À partir de 21h00 sur France 3, Sophie Davant et Cyril Féraud recevront lors d’une soirée aux couleurs du spectacle vivant, du cirque et de la magie, un parterre d’artistes de choix aux côtés du parrain : le Cirque Phénix, le poétique Slava’s Snowshow, les troupes de la comédie musicale Je vais t’aimer ou encore du spectacle musical Molière, l’opéra urbain, le mentaliste Léo Brière, l’humoriste Ilyès Djadel, Kamel le magicien et Franck Dubosc.

À travers des reportages et des rencontres, des personnalités de France Télévisions comme Mireille Dumas, Carole Gaessler ou Willy Rovelli s’engagent aux côtés des malades et de leurs familles.

Vous pouvez déjà commencer à faire un don en appelant le 36.37 et/ou sur Telethon.fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note