Tous en cuisine du 23 décembre 2022 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

Tous en cuisine du 23 décembre 2022 la liste des ingrédients et l'invité du jour – Vendredi soir et dernier numéro avant Noël pour Cyril Lignac et son émission culinaire en direct « Tous en cuisine ». Aujourd'hui, le chef vous a préparé une recette de bûche de Noël, et on vous propose dès maintenant de découvrir la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser cette recette.







Une émission à voir dès 18h40 sur M6







Au total pendant cette spéciale Fêtes, Cyril Lignac vous propose 25 nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes pour impressionner vos convives. Découvrez dès à présent la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation des deux recettes de ce vendredi.

Tous en cuisine du 23 décembre 2022 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

DESSERT : BÛCHE AUX AGRUMES ET NOISETTES



Les ingrédients pour 4 personnes

Pour le biscuit roulé :

2 jaunes d’œuf

3 œufs entiers

1 zeste de citron jaune

1 zeste d’orange

135g + 85g de sucre semoule

6 blancs d’oeufs

85g de farine

5g de beurre doux

Pour la crème à l’orange :

250g de beurre pommade

200g de sucre glace

1/2 pot de confiture d’oranges amères

Le zeste et le jus d’une orange

1 cuil. à soupe de liqueur d’orange

Pour le glaçage chocolat-noisette :

50g de noisettes hachées et torréfiées

225g de chocolat au lait haché

25g d’huile neutre

1 zeste d’orange

1 dizaine d’écorces d’orange confites et coupées en petits cubes + quelques-unes pour la décoration

Le saviez-vous ?

– Le sixième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°6: Spécial fêtes », est désormais disponible. Le Chef Cyril Lignac a concocté dans sa cuisine 45 nouvelles recettes chics et ultra gourmandes pour les Fêtes de fin d’année.

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.

