« Hôtel Transylvanie 2 » : votre film d’animation cet après-midi sur TF1 (23 décembre)

5 ( 6 )

« Hôtel Transylvanie 2 » est en mode rediffusion cet après-midi sur TF1. De quoi occuper vos enfants en cette veille de réveillon de Noël avec ce film d’animation qui va sans aucun doute leur faire plaisir.







Publicité





Rendez-vous sans faute dès 13h55 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo depuis tous les appareils connectés via la fonction direct de MYTF1.







Publicité





« Hôtel Transylvanie 2 » : histoire, synopsis

Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de retour ! À l’hôtel Transylvanie, beaucoup de choses ont évolué : Dracula a enfin accepté de dégeler son cœur et d’ouvrir la porte aux humains. Mais il se fait du souci pour son petit-fils, Dennis : mi-humain mi-monstre, ce gamin est bien trop adorable à son goût, et il risque de faire un piètre vampire ! Alors, quand les parents du petit, Mavis et Johnny, s’absentent, Drac fait appel à ses amis Frank, Murray, Wayne et Griffin pour apprendre à Dennis à devenir un monstre, un vrai. Personne ne s’attendait à ce que Vlad, le père de Drac – un vampire très grincheux et très vieille école – choisisse ce moment pour débarquer à l’hôtel. Et quand il découvre que son arrière-petit-fils a du sang humain, rien ne va plus…

5 choses à savoir sur le film

🧛 Pour mettre en scène les nouvelles aventures de cette joyeuse bande de monstres, les animateurs ont repris une partie des décors du premier film après les avoir été retravaillés. Mais pour transporter les spectateurs dans une histoire totalement nouvelle, le scénario de ce second opus mène les principaux personnages dans un road trip loin de l’univers de l’hôtel, notamment dans un camp réservé aux vampires en herbe.

🧛 Deux personnages, et non des moindres, font également leur apparition: Dennis, le petit fils de Drac, et Vlad, son père.

🧛 Le comédien Mel Brooks, qui double Vlad dans la version originale, a largement inspiré les animateurs pour concevoir le personnage de ce vieux vampire acariâtre.

🧛 Du côté des voix françaises, Virginie Efira reste Mavis, mais c’est Kad Merad qui prend la relève de Serge Faliu pour incarner Dracula. Quant au personnage de Vlad, il est doublé par Michel Galabru

🧛 Sorti en 2015, le film a convaincu 2.3 millions de spectateurs dans les salles françaises, soit beaucoup plus que le premier volet qui, sorti 3 ans plus tôt, avait terminé sa carrière avec 1.71 million d’entrées.



Publicité





Bande-annonce vidéo

Voici, pour ceux qui ne l’auraient pas vu ou ceux qui veulent se replonger dans l’ambiance, la bande-annonce officielle de votre film….

« Hôtel Transylvanie 2 » de Genndy Tartakovsky, c’est cet après-midi sur TF1 !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note