« Un Noël dans le Montana » : votre téléfilm ce 26 décembre sur M6 (histoire et extrait vidéo)

« Un Noël dans le Montana » : histoire et interprètes du téléfilm de Noël sur M6 ce lundi 26 décembre 2022 – Noël est passé mais la magie continue ce lundi après-midi sur M6 avec un nouveau téléfilm de Noël. Il s’intitule « Un Noël dans le Montana » et sera suivi de « Noël avec un inconnu 2 ».







A suivre dès 14h sur M6, puis en replay gratuit sur 6play pendant 7 jours.







« Un Noël dans le Montana » : l’histoire

Sara, conseillère financière prometteuse, se rend dans le Montana pour aider Travis Carson et sa famille à obtenir un prêt et garantir la survie du ranch familial. La solution la plus évidente étant d’avoir recours à un plan de licenciement massif, Sara compte sur une solution plus humaine. À l’approche de Noël, accompagnée de sa fille Chloé, elle part donc à la découverte d’une nouvelle ville et d’une philosophie de vie bien éloignée de la sienne…

AVEC : Kellie MARTIN (Sara Bradley), Colin FERGUSON (Travis Carson), Ava PRESTON (Chloe Bradley), Art HINDLE (Pops Carson), Victoria SNOW (Kay), Kayla Hutton (Lexie Ryan)



« Un Noël dans le Montana », la bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce.

Et à 15h55 : « Noël avec un inconnu 2 » : l’histoire

Darcy est la gérante d’une librairie et est en couple depuis bientôt un an avec Aiden. À l’aube de leur premier Noël ensemble, Darcy et Aiden apprennent que le centre culturel Liberté, où Darcy a passé toute son enfance, va être vendu. Ils vont tout faire pour le sauver.

