Un si grand soleil du 13 décembre : les funérailles de Sylvie (résumé épisode 1036 en avance)

5 ( 6 )

Un si grand soleil du 13 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1036 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 13 décembre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Noémie et Ludo réfléchissent à comment voler Lancelot. Ludo lui rappelle qu’elle est en conflit avec William, elle risque d’être suspectée tout de suite… Il va se charger de trouver un van. Noémie dit à Ludo que personne ne doit être au courant, même Akim. Bilal et Elise rentrent. Bilal demande à Elise pourquoi elle est là, Ludo parle de son projet d’équithérapie… Bilal pensait qu’elle en faisait déjà.







Publicité





Johanna est avec Guilhem, il a maigri et refuse de manger. C’est le jour de l’enterrement de Sylvie, il est anéanti.



Publicité





Akim et Noémie ont du mal à communiquer. Akim se dit désolé pour la veille, il dit qu’il adore son côté militant et il veut être là pour elle. Il lui demande ce qu’elle a fait de sa soirée, elle dit qu’elle était chez Ludo, qui va l’aider à monter son activité d’équithérapide.

Alain demande à Elisabeth si elle ne veut vraiment pas à aller aux funérailles de Sylvie. Elle lui assure que non, elle est incapable de lui pardonner pour son chantage. La confiance est brisée.

C’est l’enterrement de Sylvie, Marion s’éloigne quand Guilhem s’approche. Johanna pense qu’elle n’en vaut pas la peine.

Ludo appelle Christophe, il lui demande comment donner son traitement à Lancelot. Mais le propriétaire n’a pas changé d’avis, il ne peut rien lui dire. Christophe va lui fournir les médicaments.

Guilhem fait ses adieux à Sylvie. En larmes, il lui dit au revoir et lui dit qu’il l’aime. Bertier reproche à Sylvie son comportement vis à vis de Guilhem. Mais elle campe sur ses positions. Johanna raccompagne Guilhem, qui refuse toujours de manger. Johanna pense qu’il devrait partir prendre l’air quelques jours. Mais Guilhem doit assumer pour le cabinet et sa situation financière en attendant la succession. Guilhem lui annonce qu’il n’a plus le choix : il va liquider le cabinet.

Bilal appelle Akim, il lui demande de venir l’aider à la coloc pour déboucher l’évier. Il lui parle de Noémie qui était à la coloc la veille. Akim l’interroge… Bilal ne comprend pas mais Akim est jaloux.

Chez L Cosmétiques, Elisabeth interroge Bertier au sujet de l’enterrement. Bertier lui dit que Guilhem lui a fait de la peine… Et il dit qu’il aura besoin d’elle. Elisabeth esquive.

Johanna parle à Florent des problèmes financiers de Guilhem et la fin de son cabinet. Elle regrette qu’il n’ait plus envie de se battre. Florent veut lui proposer de venir travailler avec eux. Johanna est ravie, elle n’osait pas lui en parler.

Christophe joue au basket avec Achille. Il est crevé et déclare forfait. Mais en le raccompagnant, Christophe apprend qu’Achille va déménager à Lyon à l’automne prochain.

Bilal explique à Ludo qu’Akim ne vit pas bien que Noémie et lui passent autant de temps ensemble. Il se sent mis à l’écart. Ludo confie à Bilal qu’il a une histoire de cheval avec Noémie, il lui raconte leur plan. Il lui demande de les aider en leur fournissant un alibi.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 23 décembre 2022

Un si grand soleil du 13 décembre extrait, Guilhem dit adieu à Sylvie

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note