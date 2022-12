Un si grand soleil du 30 décembre : qui a tué Hervé ? (résumé épisode 1049 en avance)

4.9 ( 11 )

Un si grand soleil du 30 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1049 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 30 décembre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

A la morgue, Manu accompagne la soeur d’Hervé pour identifier le corps. C’est bien son frère, elle est anéantie. Elle ne comprend pas et demande ce qui s’est passé. Manu lui explique qu’il est décédé suite à des morsures de chien ! Elle est convaincue que ça ne peut pas être Ziggy, le chien de son frère. Manu n’exclut aucune hypothèse et lui demande de lui en dire plus sur son frère. Selon elle, il n’y avait de la place que pour son travail. Mais ils étaient très proches.







Publicité





Elle n’a jamais vu Ziggy agressif avec son maitre, elle décrit comme une crème. Elle pense que ça ne peut pas être lui.



Publicité





Chez L Cosmétiques, Bertier annonce son choix à Elisabeth. Il choisit de prendre Léonore, et bien sûr ça ne fait pas plaisir à Elisabeth. Mais Bertier est convaincue que c’est la bonne personne.

Louis appelle Kira, il lui propose d’aller à un concert mais elle refuse et prétexte avoir un autre truc. Elle refuse aussi pour un ciné, elle lui dit qu’elle n’a pas envie de sortir. Enzo a entendu la conversation, il comprend pas. Kira est convaincue qu’il veut la voir car Lili l’a largué. Enzo pense qu’elle fait une erreur.

Christophe joue au basket avec Achille. A la maison, Achille ressent que Sylvain est triste de le voir partir. Christophe lui assure qu’il pourra aller les voir quand il voudra.

Margaux appelle Ludo, elle doit aller aider Cécile à choisir sa robe de mariée. Johanna surprend la conversation et comprend que Christophe et Cécile se marient. Elle lui dit de féliciter sa soeur et de lui souhaiter bon courage…

Robin apprend par Thaïs que Lili fait croire que c’est elle qui a largué Louis. Robin informe Louis, il comprend pourquoi Kira lui a mis un râteau.

Hugo fait l’autopsie d’Hervé. Il pense que c’est bien Ziggy qui a tué son maitre mais il ne comprend pas qu’il l’ait attaqué, c’est très rare. Manu se demande si c’est pas un autre chien qui l’a attaqué et Ziggy l’aurait défendu. Hugo lui dit qu’il faut faire des analyses sur le chien, mais c’est un boulot de véto.

Léonore annonce à Dimitri qu’elle est prise chez L Cosmétiques. Elle appréhende de le dire à Marc. Louis appelle Lili, il tombe sur sa messagerie et lui demande de le rappeler.

Charles ne comprend pas que Perrault ne soit pas venu pour la visite du chat. Christophe lui dit qu’ils ne sont pas prêts de le revoir, il a prévenu la police pour acte de cruauté. Il dit qu’il mérite de vivre la même chose que son chat… Akim appelle Christophe, il est mandaté pour une expertise vétérinaire.

Léonore appelle Marc pour le prévenir. Il s’énerve immédiatement, elle lui explique qu’elle n’a pas le choix. Il l’envoie balader et raccroche.

Johanna parle à Sabine du mariage de Christophe et Cécile. Elle ressent une pointe de jalousie et explique qu’elle espère que Cécile se rendra compte de qui elle épouse. Pendant ce temps là, Cécile n’est pas emballée par les robes qu’elle a essayé. Margaux répond à un message de Ludo. Cécile remarque que ça a l’air de bien se passer entre eux. Elle confirme.

Louis retrouve Lili, il veut comprendre pourquoi elle ment à tout le monde. Il veut qu’elle arrête mais elle s’énerve. Elle lui dit qu’ils seront jamais potes.

Christophe et Charles sont avec Ziggy. Christophe va réaliser son emprunte dentaire le lendemain, Charles doit venir plus tôt. Christophe libère Charles, il parle à Ziggy et lui dit qu’il n’a pas l’air d’un tueur mais lui non plus…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 13 janvier 2023

Un si grand soleil du 30 décembre extrait, Marc s’emporte contre Léonore

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note