Un Si Grand Soleil Spoiler : Alix dit toute la vérité à Lucas ! (épisode du 1er juillet)

Un si grand soleil spoiler épisode 1683 du 1er juillet 2025 – Lucas va enfin connaitre la vérité sur la disparition de son père la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Lucas a découvert dans les enregistrements du psychologue d’Alix qu’e son père est mort et qu’elle en est responsable, il va la confronter.











Face à Lucas, qui s’appelle en réalité Bastien, Alix n’a plus le choix : elle doit tout lui dire. Ce soir là il y a 20 ans, alors qu’Alix allait quitter son mari pour Guillaume et qu’ils avaient même déjà trouvé une maison, ils ont pris la route alors qu’ils avaient bu… Alix était au volant.

Elle ne se souvient pas de ce qui s’est passé ensuite, elle n’a qu’un flash. Elle a perdu le contrôle de la voiture et ils sont tombés dans un lac. Quand elle s’est réveillée sur la berge, elle était blessée et la voiture était entrain de couler !

Lucas est sous le choc, Alix a laissé son père se noyer dans la voiture. Alix pense qu’il était trop tard et il n’y avait qu’elle sur la berge. Elle a voulu appeler les secours, son téléphone ne marchait plus. Elle a marché sur la route, une voiture est arrivée et on l’a emmenée à l’hôpital.



Elle a dit à Bertrand qu’elle était avec son amant en voiture, ils ont eu un accident et il est mort. Bertrand a refusé qu’elle prévienne la police ! Il lui a demandé d’oublier tout ça. Alix assure à Lucas qu’elle est désolée, chaque jour elle a regretté cette décision. Lucas est en rage, il lui dit qu’elle a détruit sa vie.

Lucas se rend au commissariat pour porter plainte contre Alix… Alix appelle Claudine pour lui annoncer qu’elle ferme la galerie définitivement. Quand elle raccroche, Elise et Thierry viennent l’arrêter !

