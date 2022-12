Un si grand soleil : soirée exceptionnelle ce 26 décembre, 7 épisodes à la suite (VIDÉO)

4.6 ( 11 )

Un si grand soleil, votre soirée du lundi 26 décembre 2022 – C’est une soirée exceptionnelle de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » qui vous attend ce lundi soir à 20h45 sur France 2. Au programme aujourd’hui, pas moins de 7 épisodes inédits à la suite !







Résumé de votre soirée de Un si grand soleil

Entre Noémie et Akim, rien ne va plus ! Akim en veut toujours à Noémie de lui avoir menti et refuse de lui pardonner… Il décide de couvrir Noémie, Bilal et Ludo tout en menant sa propre enquête. Pendant ce temps là à l’hôpital, William se réveille mais ne se souvient de rien sur le soir de son agression !

Noémie met les choses au clair avec Ludo, qui revient vers Margaud et l’embrasse.



Achille a fugué. Christophe est mort d’inquiétude et Cécile réalise qu’ils tiennent beaucoup à lui. Elle demande Christophe en mariage et propose d’adopter Achille !

Eve continue de jouer les tentatrices avec Rudy et ça marche. Il tombe sous son charme et Eve réussit à le faire parler. Mais elle doit mentir à Manu, qui commence à se poser des questions…

De son côté, Arthur continue de faire n’importe quoi. Il dérape lourdement et Elisabeth finit par accepter qu’il parte passer les vacances de Noël en Uruguay avec son père.

Un si grand soleil, extrait du 26 décembre

Le casting

Avec : Samuel Abitbol (Rémi), Téïlo Azaïs (Enzo), Yvon Back (Becker), Jules Bahloul (Boris), Constantin Balsan (Yann), Hubert Benhamdine (Christophe), Sylvain Boccara (Louis), Manuel Blanc (Guilhem), Clara Botte (Margot), Benjamin Bourgois (Alex), Marie-Gaëlle Cals (Cécile), Olivier Cabassus (William), Hugues Christianni (Francis), Emma Colberti (Eve), Elyne Craipeau (Jennifer), Olivia Dardenne (Soline Rostand), Guillaume Delorme (Evan), Aurore Delplace (Johanna), Fabrice Deville (Florent), Célia Diane (Valentine), Jules Dousset (Rudy), Malik Elakehal El Miliani (Bilal), Bertrand Farge (Victor), Nicolas Gerout (Thierry), Léa Gillard (Laurine), Quentin Gratias (David), Lila Guiraud (Thaïs), Lucas Ivoula (Robin), Tonya Kinzinger (Janet), Lola Klodawski (Elodie), Lucile Krier (Noémie), Chrystelle Labaude (Elisabeth), Nicolas Lancelin (Charles), Gaëla Le Dévéhat (Sabine), Khalid Maadour (Laurent), Folco Marchi (Ludo), Julien Masdoua (Enric), Mélanie Maudran (Claire), Aïssam Medhem (Akim), César Meric (Marc), Randiane Naly (Chloé), Ishtvan Nekrasov (Dylan), Maéva Pasquali (Léonor), Jean-Baptiste Poustis (Hervé Rostand), Matthieu Rodriguez (Achille), Malya Roman (Elise), Coline Ramos-Pinto (Kira), Victorien Robert (Dimitri), Moïse Santamaria (Manu), Bibi Tanga (Hugo), Elise Tilloloy (Lili), Frédéric Van den Driessche (Alain), Catherine Wilkeming (Claudine), Auguste Yvon (Arthur)…

