66 minutes du 22 janvier : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

66 minutes du 22 janvier 2023, sommaire et reportages – Comme chaque dimanche soir, deux nouveaux numéros inédits de « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format » avec Xavier de Moulins vous attendent dès 17h25 sur M6. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







66 minutes du 22 janvier 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h25 dans 66 minutes :

🔵 Arnaques et fraudes : la vie de détective privé

Christophe est mandaté par une femme qui veut prouver que son ex-mari dissimule son activité de gérant d’un chenil à la campagne. Ce détective privé ne va hésiter à se déguiser en arbre (!) pour se fondre dans le décor et surveiller au plus près le moindre mouvement suspect.



🔵 Immobilier : devenir rentier pour ne plus travailler

Rentier depuis ses 22 ans, Quentin gagne plus de 15 000 euros par mois grâce à ses investissements immobiliers. Un métier mis en avant sur les réseaux sociaux et qui attire ceux qui veulent gagner de l’argent sans effort…

A 18h45 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Sujet non communiqué par la chaîne

