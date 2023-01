Audiences 20 janvier 2023 : « César Wagner » en tête devant « Une famille en or »

5 ( 8 )

Audiences 20 janvier 2023 – Même en rediffusion, c’est France 2 qui est en tête des audiences vendredi soir avec sa série à succès « César Wagner ». L’épisode d’hier soir a captivé 4,39 millions de téléspectateurs pour 22,1% de pda.







En deuxième place, on retrouve TF1 et « Une famille en or ». La spéciale Astérix présentée par Camille Combal a réuni 2,65 millions de téléspectateurs pour 13,2% de pda. C’est moins bien que les scores d’Arthur avec « Le grand concours » le vendredi précédent.







Audiences 20 janvier 2023 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la rediffusion du film « Épouse-moi mon pote », qui a rassemblé 1,97 million de téléspectateurs pour 10,1% de pda.

France 3 est juste derrière avec le match de foot de la Coupe de France. « Marseille / Rennes » a rassemblé 1,87 million de fans pour 9,9% de pda. Notez que c’est l’OM qui a remporté la victoire et s’est qualifié pour les 8èmes de finale.



Source chiffres audiences : Médiamétrie

