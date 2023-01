« Celeste Beard : la face cachée d’une croqueuse de diamants » : votre téléfilm ce 12 janvier sur TF1 (histoire et interprètes)

4.6 ( 9 )

« Celeste Beard : la face cachée d'une croqueuse de diamants » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 12 janvier 2023







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Celeste Beard : la face cachée d’une croqueuse de diamants » : l’histoire

Celeste, mère célibataire de deux grandes filles, fait la connaissance de Steven Beard, un riche veuf qui ne demande qu’à prendre soin d’elle et de ses enfants. Le conte de fées tourne court quand, après leur mariage, Steven est assassiné par Tracey, une amie de Celeste, qui souffre de troubles psychologiques et semble être tombée amoureuse de Celeste… Mais l’enquête va prouver que la réalité est plus complexe qu’elle en a l’air.

Celeste Beard : la face cachée d’une croqueuse de diamants, interprètes et personnages

Avec : Julie Benz (Celeste Beard), Roan Curtis (Kristina Beard), Georgia Bradner (Jennifer Beard), Eli Gabay (Steven Beard)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Traquée par mon mari ».

