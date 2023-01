Ici tout commence du 12 janvier : Vic va piéger Tom (résumé + vidéo épisode 577)

4.9 ( 8 )

Ici tout commence du 12 janvier, résumé et vidéo extrait épisode 577 – Vic va obéir à Ferigno ce soir et faire accuser Tom dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Elle se met tout le reste du Cercle à dos, seul Enzo accepte de l’aider…







Ici tout commence du 12 janvier 2023 – résumé de l’épisode 577

Certains membres du cercle sont remontés contre Vic. Elle est prête à obéir à Ferigno en faisant accuser Tom de l’empoisonnement de Teyssier. Seul Enzo accepte de contribuer au plan de Vic !

Pendant ce temps, Zacharie et Laetitia se rapprochent autour d’une pâtisserie. Et de son côté, Lionel se projette et y voit plus clair sur son avenir.



Ici tout commence du 12 janvier 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

