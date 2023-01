Demain nous appartient spoilers : François face au fantôme du passé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 23 au 27 janvier 2023)

4.6 ( 9 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 23 au 27 janvier 2023 – Début du week-end en ce samedi et si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Demain nous appartient », c’est le moment ! Comme toujours, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être encore marquée par le passé de François qui ressurgit.

Alors que François pensait que son père l’avait abandonné il y a plus de vingt ans, ce n’est pas le cas et la police publie un avis de recherche !

De son côté, Roxane fait ses adieux à son frère et Bart continue d’échanger avec Adèle… Roxane et Sara l’aident à en savoir plus, Bart découvre son secret.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 23 au 27 janvier 2023

Lundi 23 janvier (épisode 1346) : François est déstabilisé. La médaille retrouvée suscite beaucoup de curiosités. Roxane fait ses adieux. Les révisions d’Elsa et de Timothée sont perturbées.

Mardi 24 janvier (épisode 1347) : Aurore rouvre l’enquête. Un étranger convoite le dossier. Bart reçoit un signe du destin. Nathan est affecté par Julie et Bruno.

Mercredi 25 janvier (épisode 1348) : De mystérieuses lettres apparaissent. La situation dépasse François. La patience de Bart est récompensée. Julie doit retarder son départ.

Jeudi 26 janvier (épisode 1349) : Des vérités sont dévoilées lors d’un ultime face-à-face. Roxane fait une découverte inattendue. Gabriel et Stéphane sont les complices d’un secret à protéger. Jack fait des confidences sur Rayane.

Vendredi 27 janvier (épisode 1350) : Un témoin offre de précieux renseignements. L’étranger se montre de plus en plus menaçant. Rayane porte secours à Jack. Noor découvre le secret de Gabriel.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 23 au 27 janvier 2023

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

