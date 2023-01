« Duels à Davidejonatown » : le spectacle inédit d’Artus ce soir sur TMC (4 janvier)

5 ( 4 )

Le spectacle d’Artus au programme TV de ce mercredi 4 janvier 2023 – « Duels à Davidejonatown », c’est le spectacle inédit diffusé ce soir sur TMC. Retrouvez le spectacle culte d’Artus, ainsi que des séquences fictionnées réalisées spécialement pour cette soirée !







A suivre dès 21h25 sur la chaîne mais aussi en replay gratuit sur MYTF1/TMC.







« Duels à Davidejonatown » : le spectacle ce 4 janvier 2023 sur TMC

Les habitants de Davidéjonatown, un patelin perdu du Far West, doivent élire leur nouveau shérif en opposant les candidats dans des duels à mort. Billy, modeste éleveur de cochons pacifique et naïf, deviendra-t-il le shérif de Davidéjonatown et épousera-t-il enfin celle qu’il aime secrètement depuis sa tendre enfance, Jane ? Suspense…

Attention, @VictorArtus va faire péter plein de trucs 🧨 La dernière version de son spectacle « Duels à Davidéjonatown », c'est ce soir.

En collaboration avec @rirechansons. pic.twitter.com/eEiYgIUiEk — TMC (@TMCtv) January 4, 2023

Pour en voir plus, rendez-vous sur TMC dès 21h25 juste après le « Quotidien » de Yann Barthès et ses équipes.

