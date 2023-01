Faut pas rêver du 25 janvier 2023 : ce soir sur France 3, « Les aventuriers du vent »

5 ( 5 )

Faut pas rêver du 25 janvier 2023, sommaire de votre magazine – France 3 vous propose ce mercredi soir un nouveau numéro inédit du magazine « Faut pas rêver » avec pour thème « Les aventuriers du vent ». Et si le voyage de Philippe Gougler se résumait en une chanson… « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver » ! Avec Philippe, Noël joue les prolongations… Il vous offre ce soir un cadeau étonnant : un voyage extraordinaire chez les aventuriers du vent !







A suivre dès 21h10 sur France 3







Faut pas rêver du 25 janvier 2023 « Les aventuriers du vent »

Un périple qui commence à Nancy, à bord d’un ballon à hydrogène, de ceux qu’on appelle les « Benoit ». Derniers réglages pour eux avant de participer à la Fiesta Balloon à Albuquerque, au Nouveau Mexique. C’est le plus grand rassemblement de montgolfières et de ballons au monde !

1 million de visiteurs, plus de 600 compétiteurs venus d’abord pour partager leur passion.

Philippe Gougler sera lui aux côtés des Benoit, engagés dans l’America’s Challenge. Son principe : décoller et aller le plus loin possible… Là où les vents les porteront…

Voler de nos jours paraît évident… L’homme s’est pourtant longtemps cassé les dents devant les caprices du vent. Il réalise des merveilles aujourd’hui. A l’image de Géraldine Fasnacht, qui a une nouvelle fois défrayé la chronique en s’élançant pour un saut en base jump depuis … un avion solaire ! Une première mondiale !

Autre aventurier, héros de la soirée, le plasticien poète hollandais Théo Jansen. Très rare à la télévision, le créateur fou du vent racontera à Philippe comment il imagine ses incroyables machines, qui se meuvent comme par magie dès la première offrande d’Éole !

Le voyage prendra fin du côté de la Normandie où Philippe apprendra l’art du maniement du cerf-volant à l’occasion du festival international de Dieppe.

Incroyable rassemblement poétique, rencontres étonnantes pour Philippe Gougler qui démarre l’année 2023 plus que jamais dans le vent !

Ce soir partez en voyage avec Philippe Gougler dans « Faut pas rêver », à partir de 21h10 sur France 3.



