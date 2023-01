The Resident du 25 janvier 2023 : vos épisodes ce soir sur TF1

5 ( 4 )

The Resident du 25 janvier 2023 – Ce soir et comme tous les mercredis, TF1 poursuit la diffusion de la saison 4 de la série « The Resident ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 7 et 8 inédits.







A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







The Resident du 25 janvier 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 7 saison 4 « La blessure cachée » : Conrad doit partir secourir son ancien chef de corps, suite à un accident d’escalade. Nic s’étonne de ne jamais avoir entendu parler de lui et comprend vite que Conrad lui cache des choses : une culpabilité liée à un mystérieux événement survenu au front. Devon pousse une patiente à se faire opérer malgré ses réticences et regrette aussitôt son choix lorsque de graves complications surviennent au bloc. Mina, elle, pratique l’intervention la plus ambitieuse de sa carrière, mais Austin doit l’abandonner en pleine opération pour aller s’occuper d’une urgence, la laissant seule aux commandes. De son côté, Bell tente de se rapprocher de son ancien beau-fils par l’intermédiaire de son mari.

Episode 8 saison 4 « La relève » : Nic reprend enfin le travail à Chastain et Billie repart donc à Charleston. Mais l’agresseur est transporté à l’hôpital et elle décide de rester pour garder un œil sur son amie. Nic comprend qu’elle doit tout faire pour tourner la page après avoir écouté Billie lui parler du viol qu’elle a subi à treize ans. Pendant ce temps, Conrad et Devon traitent une jeune mariée, fan de films d’horreur, qui se croit atteinte de la maladie d’Huntington. Une nouvelle interne en chirurgie arrive à Chastain. Cain vient pour sa première séance de kinésithérapie qui ne se passe pas très bien. Sa rééducation va être longue et Kit le prévient qu’elle va devoir lui trouver un remplaçant. Elle commence déjà par proposer à Billie de reprendre son poste de résidente pour une période d’essai. Mina est sous le coup d’une enquête du Conseil de l’ordre. Elle sait que c’est Cain qui est derrière ça et Austin se rend chez lui pour lui dire de faire marche arrière. Malheureusement, le train est lancé et rien ne peut plus l’arrêter.



Avec : Matt Czuchry (Conrad Hawkins), Emily VanCamp (Nicolette Nevin), Manish Dayal (Devon Pravesh), Bruce Greenwood (Randolph Bell)

