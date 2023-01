« Hunger Games » : votre film ce soir sur TMC (5 janvier)

5 ( 4 )

« Hunger Games » au programme du jeudi 5 janvier 2023 – Après Harry Potter, c’est une autre saga culte qui commence ce jeudi soir sur TMC. La chaîne rediffuse « Hunger Games », adaptation du premier tome de la trilogie écrite par Suzanne Collins.







Publicité





A voir ou revoir dès 21h25 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1 et ce depuis tous vos appareils connectés.







Publicité





« Hunger Games » : synopsis

Dans un futur dystopique, la nation totalitaire de Panem est divisée en 12 districts et le Capitole. Chaque année, deux jeunes représentants de chaque district sont tirés au sort pour participer aux Hunger Games. À la fois divertissement et châtiment brutal pour une rébellion passée, ces jeux télévisés sont diffusés dans tout Panem. Les 24 participants sont contraints d’éliminer leurs concurrents tandis que les citoyens de Panem sont tenus de les regarder. Lorsque la jeune sœur de Katniss, Prim, âgée de 16 ans, est choisie comme représentante du district 12, Katniss se porte volontaire pour prendre sa place. Elle et son homologue masculin, Peeta, sont opposés à des représentants plus grands et plus forts, dont certains se sont entraînés pour cela toute leur vie.

Le saviez-vous ?

– Il s’agit du premier film de la franchise « Hunger Games », sorti en salles en 2012 et qui a rapporté plus de 694 millions de dollars de recettes dans le monde.

– Suzanne Collins a adapté le roman pour le cinéma elle-même, en collaboration avec le scénariste Billy Ray et le réalisateur Gary Ross. Le scénario reste extrêmement fidèle au roman original.

– Entre 2011 et 2013, Hunger Games a été sélectionné 81 fois dans diverses catégories et a remporté 33 récompenses



Publicité





Le casting

Avec : Jennifer Lawrence (Katniss), Josh Hutcherson (Peeta), Liam Hemsworth (Gale Hawthorne), Woody Harrelson (Haymitch Abernathy), Elizabeth Banks (Effie Trinket)

La bande-annonce

Rendez-vous ce soir sans faute dès 21h10 sur TMC et MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note