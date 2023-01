Ici tout commence du 5 janvier : Ferigno remonté contre Clotilde (résumé + vidéo épisode 572)

5 ( 7 )

Ici tout commence du 5 janvier, résumé et vidéo extrait épisode 572 – Les règles ont changé et ça perturbe les élèves de l’institut ce soir dans votre série « Ici tout commence ». En effet, chaque binôme va finalement s’affronter, une situation compliquée pour Lionel et Kelly, et Hortense et Mehdi. Et on peut dire que ça n’est pas du goût de Ferigno…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 5 janvier 2023 – résumé de l’épisode 572

Le Championnat des chefs n’est pas aussi fun que prévu ! Les élèves doivent se mettre en binôme puis s’affronter… Un seul des deux candidats peut-être sélectionné. Hortense appréhende l’épreuve ! Et Ferigno est remonté contre Clotilde, qui vient contrecarrer ses plans.

A L’institut, Vic tente de recruter un nouveau membre dans le Cercle. De con côté, Deva est surprise de l’initiative de David. Et en cuisine, Zacharie déroute ses élèves.



Ici tout commence du 5 janvier 2023 – vidéo premières minutes

