Ici tout commence spoiler : la santé de Teyssier se dégrade ! (vidéo épisode du 10 janvier)

Ici tout commence spoiler – Teyssier était en pleine forme ces derniers mois et on aurait presque oublié qu’il est gravement malade dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, Teyssier va être rattrapé par la maladie…

Après un malaise vendredi, la semaine prochaine le directeur de l’institut ne se sent toujours pas bien. Clotilde donne le coup d’envoi du championnat et Teyssier se met subitement à saigner du nez…







A l’Institut Auguste Armand, Clotilde ouvre la cérémonie. La compétition est lancée entre les quatre chefs. Mais, Clotilde s’inquiète de l’état de santé d’Emmanuel… et elle a raison !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 575 du 10 janvier 2023, Mehdi rejoint le cercle



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

