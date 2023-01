5 ( 5 )

C à vous du 5 janvier 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir, Anne-Elisabeth Lemoine présente un nouveau numéro inédit de « C à vous » sur France 5. Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout.







C à vous du 5 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Roselyne Bachelot raconte les coulisses de ses deux années passées au ministère de la Culture dans son livre “682 jours – Le bal des hypocrites”, paru aujourd’hui aux Editions Plon.

🔵 📌 La MAIF annonce qu’elle reversera désormais 10% de ses bénéfices annuels au profit d’initiatives écologiques. On en parle avec son directeur général, Pascal Demurger.

🔵 Dans le 5/5 de Matthieu Belliard :

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Charles Coulombeau, chef de “La Maison dans le Parc” à Nancy

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Daniel Pennac présente son livre “Terminus Malaussène”, paru aujourd’hui aux éditions Gallimard

🔵 🎵 Dans la suite de C à vous : Faustine Bollaert présentatrice de “Ça commence aujourd’hui” sur France 2, est entrée au classement des personnalités préférées des Français du Journal du Dimanche.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 5 janvier 2023 à 19h sur France 5.



