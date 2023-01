Ici tout commence spoiler : Ferigno tire les ficelles et fait accuser... (vidéo épisode du 13 janvier)

5 ( 8 )

Ici tout commence spoiler – Teyssier a été empoisonné dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, un coupable est désigné : Tom ! Teyssier va alors décider de le virer de sa brigade et le remplacer par Mehdi…

Mais Ferigno tire les ficelles et manipule tout le monde. Il essaie de manipuler Charlène, mais la fille d’Emmanuel n’est pas dupe.







Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 27 janvier 2023







Publicité





A l’Institut Auguste Armand, Ferigno joue un rôle… Il fait le prof attentionné et à l’écoute auprès de Charlène. Ferigno fait tout pour lui retourner le cerveau ! Mais, Charlène n’est pas dupe.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 578 du 13 janvier 2023, Enzo et Vic préparent un sale coup



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note